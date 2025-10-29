Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 20:56

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Caminhão furtado em Dourados é recuperado na BR-163

Homem de 44 anos foi preso enquanto tentava levar veículo para outro estado

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O caminhão foi restituído ao proprietário / PRF

No último final de semana, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil recuperaram um caminhão furtado da sede de uma empresa na região das Chácaras Califórnia, em Dourados.

Segundo a investigação, um funcionário teria informado ao vigilante que utilizaria o veículo para um serviço, quando, na verdade, o caminhão seria subtraído.

Após diligências realizadas entre domingo e início da semana, o veículo foi localizado na BR-163, próximo à entrada da rodovia MS-435, que passa pela Ponte Vermelha e pelo distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste.

O suspeito, de 44 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste para os procedimentos criminais cabíveis. O caminhão foi restituído ao proprietário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Polícia

Operação combate furto de energia e leva seis pessoas à delegacia na Capital

Polícia

Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Fiscalização identificou 21 quilos de maconha e skunk em encomendas

Polícia

Caminhão com fardos de feno escondia 2,3 toneladas na BR-267

Publicidade

Polícia

Mulher indígena é atacada pelo próprio filho com foice em aldeia de MS

ÚLTIMAS

Saúde

Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados

Saúde

Profissionais de saúde terão qualificação sobre emergências em imunização

Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo