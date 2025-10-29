Caminhão furtado em Dourados é recuperado na BR-163

O caminhão foi restituído ao proprietário / PRF

No último final de semana, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil recuperaram um caminhão furtado da sede de uma empresa na região das Chácaras Califórnia, em Dourados.

Segundo a investigação, um funcionário teria informado ao vigilante que utilizaria o veículo para um serviço, quando, na verdade, o caminhão seria subtraído.

Após diligências realizadas entre domingo e início da semana, o veículo foi localizado na BR-163, próximo à entrada da rodovia MS-435, que passa pela Ponte Vermelha e pelo distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste.

O suspeito, de 44 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste para os procedimentos criminais cabíveis. O caminhão foi restituído ao proprietário.

