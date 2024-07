Caminhão sem freio causa acidente em Camapuã

Você Repórter / O Pantaneiro

Um caminhão Volkswagen, com placas de São Gabriel do Oeste, perdeu o controle e bateu em um veículo Toyota SW4, depois em um poste de energia e, posteriormente, capotou, na rua Pedro Celestino, no centro de Camapuã. O fato aconteceu no início da tarde de hoje, 10.

O caminhão estava carregado com insumos agropecuários, era ocupado por dois homens e, segundo testemunhas, estava descendo a serra na entrada da cidade, sentido Vila Industrial / Centro, quando ficou sem freio e seguiu em alta velocidade, passando pelos quebra-molas e desviando dos veículos.

Devido à falta de freio, quando chegou no centro da cidade, o motorista não conseguiu desviar de uma SW4, batendo em sua traseira, em seguida em um poste de energia e depois tombou.

A Polícia Militar foi acionada para controlar o trânsito e uma unidade do SAMU local foi chamada para dar os primeiros socorros à três pessoas, o motorista e seu ajudante com escoriações leves e uma ocupante da SW4 que ficou em choque.

Empresas de energia e internet estiveram no local para avaliar os estragos e restabelecer os serviços.

Um representante do DNIT também esteve no local para avaliar a situação, já que se trata de uma rodovia federal, a BR-060.



Veja as fotos: