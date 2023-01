Caminhoneiro é ameaçado de morte: 'vou quebrar sua cara'

Divulgação

Caminhoneiro, de 47 anos, foi ameaçado de morte por um motociclista que se irritou e ainda quebrou um retrovisor do caminhão. O caso aconteceu nessa segunda-feira (2), em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 12h40 quando o motorista que tinha acabado de chegar de Campo Grande trafegava pela rua Sete de Setembro.

Ele reduziu a velocidade ao passar por um local com água e nesse momento, o motociclista encostou ao lado do caminhão e fez as ameaças.

"Você não está vendo eu vir, se eu não estivesse na correria ia arrebentar sua cara agora", disse o rapaz.

O caminhoneiro respondeu com pedidos de desculpas e disse que não teve intenção, mas momentos depois, em outro local, ele e o motociclista voltaram a se encontrar.

O suspeito afirmou que o mataria e fez menção de sacar algo de uma pochete. Ele ainda pediu para que o caminhoneiro olhar "bem para a cara dele", pois iria esperá-lo na saída pra Campo Grande. Antes de ir embora, o homem quebrou o retrovisor do lado do passageiro do caminhão.

A vítima registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil.