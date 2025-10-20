Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 22:34

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Mercadoria foi localizada em meio a carga de óleo durante operação do GARRAS

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carga apreendida na fiscalização / PCMS

Durante diligências da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), policiais civis interceptaram um caminhão com carga clandestina avaliada em cerca de R$ 500 mil, na noite desta semana, em um posto de combustíveis no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

A equipe, que realizava vigilância em estradas conhecidas como "cabriteiras", recebeu informações sobre o veículo suspeito, incluindo características do caminhão e do condutor. Ao localizar o caminhão estacionado no posto, os agentes passaram a monitorar o local.

Horas depois, um homem chegou em um carro de passeio e logo em seguida o motorista do caminhão se apresentou. No momento em que entrou na cabine, ele foi abordado pelos policiais.

Questionado, o motorista relatou que transportava óleo de cozinha, com origem em Primavera do Leste (MT) e destino final no bairro do Brás, em São Paulo (SP). Segundo ele, a carga adicional teria sido solicitada por meio da plataforma FRETBRAS.

Ao vistoriar o caminhão, os policiais identificaram que a carga legal de óleo formava uma espécie de "muralha", escondendo cigarros eletrônicos e óculos, todos sem documentação fiscal. O condutor admitiu que não possuía nota da carga ilícita, alegando que o transbordo havia sido feito em um terreno baldio e que desconhecia o conteúdo exato.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pela CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, e visa o combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e crimes relacionados em áreas de fronteira.

A Receita Federal fará a avaliação final da carga, mas o valor estimado leva em consideração o alto preço dos cigarros eletrônicos no mercado interno.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Polícia

Sete comércios são alvo de operação contra furto de fios em Porto Murtinho

Polícia

Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas contra mulher

Vítima foi agredida pelo homem

Polícia

PRF apreende 543 kg de maconha em veículo com placas falsas em Nova Andradina

Publicidade

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

ÚLTIMAS

Esporte

Semifinais da Mirancopa agitam ginásio de Miranda nesta noite

Pantanus Futsal e Magnus Futsal abrem os jogos às 19h no Guilherme Maidana

Educação

Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

"Ciranda da Alegria" encantou escolas e Cmeis da região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo