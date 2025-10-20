Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Carga apreendida na fiscalização / PCMS

Durante diligências da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), policiais civis interceptaram um caminhão com carga clandestina avaliada em cerca de R$ 500 mil, na noite desta semana, em um posto de combustíveis no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

A equipe, que realizava vigilância em estradas conhecidas como "cabriteiras", recebeu informações sobre o veículo suspeito, incluindo características do caminhão e do condutor. Ao localizar o caminhão estacionado no posto, os agentes passaram a monitorar o local.

Horas depois, um homem chegou em um carro de passeio e logo em seguida o motorista do caminhão se apresentou. No momento em que entrou na cabine, ele foi abordado pelos policiais.

Questionado, o motorista relatou que transportava óleo de cozinha, com origem em Primavera do Leste (MT) e destino final no bairro do Brás, em São Paulo (SP). Segundo ele, a carga adicional teria sido solicitada por meio da plataforma FRETBRAS.

Ao vistoriar o caminhão, os policiais identificaram que a carga legal de óleo formava uma espécie de "muralha", escondendo cigarros eletrônicos e óculos, todos sem documentação fiscal. O condutor admitiu que não possuía nota da carga ilícita, alegando que o transbordo havia sido feito em um terreno baldio e que desconhecia o conteúdo exato.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pela CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, e visa o combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e crimes relacionados em áreas de fronteira.

A Receita Federal fará a avaliação final da carga, mas o valor estimado leva em consideração o alto preço dos cigarros eletrônicos no mercado interno.

