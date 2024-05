Caminhoneiro é mantido em cárcere privado durante roubo de caminhão

Com as mãos amarradas e olhos vendados, motorista de caminhão de 36 anos, foi mantido em cárcere privado, após ser sequestrado, na terça-feira (21), em Chapadão do Sul. O crime foi registrado pela própria vítima na tarde de ontem, em Paranaíba.

De acordo com o Campo Grande News, o motorista veio de São Paulo para Mato Grosso do Sul, quando na noite de terça-feira foi abordado por um bandido, no posto de gasolina que havia parado para descansar.

A vítima foi colocada dentro de seu próprio caminhão e quando entrou no veículo, outro suspeito estava na cabine. Além disso, um terceiro homem seguia o caminhão dirigindo um carro Fiat Uno, exercendo a função de batedor.

Durante todo o percurso percorrido pelos bandidos, o homem ficou com os olhos vendados e as mãos amarradas. Em todo momento a vítima era ameaçada de morte caso tentasse reagir.

Conforme o motorista, os criminosos saíram de Chapadão do Sul em direção que ele não soube precisar, percorrendo estradas de terra. Minutos depois, pararam o veículo em uma rodovia, um quilometro após a saída do município.

No momento em que o caminhão parou, um dos bandidos disse para a vítima esperar dez minutos e depois estaria liberado. Os criminosos fugiram levando os documentos pessoais do rapaz e o chip do celular.

No registro policial não foi informado se o caminhão foi levado pelos suspeitos. O caso foi registrado como cárcere privado e sequestro na 1ª Delegacia de Polícia Civil, em Paranaíba.