Caminhoneiro é preso com 129 kg de cocaína em Campo Grande

Carga foi encaminhadan para Denar / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 129 kg de cocaína, na manhã desta sexta-feira, 25, em Campo Grande.

Os policiais fiscalizavam na BR-262 e abordaram um caminhão Scania acoplado a dois semirreboques. Durante entrevista, o condutor disse que transportava soja até a capital, mas demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

Desconfiados do nervosismo apresentado pelo homem, os policiais acompanharam a carreta para descarga em uma empresa no Indubrasil.

No local o motorista confessou que transportava drogas. No reboque foram encontrados 77,6 kg de cloridrato e 51,5 kg de pasta base de cocaína. O preso disse ter pegado a carreta com o ilícito em Dourados que levaria o entorpecente para Londrina (PR).

A ocorrência foi encaminhada à DENAR em Campo Grande.