Caminhoneiro é sequestrado e tem veículo levado por quatro homens

Reprodução, Polícia Civil

Um caminhoneiro paulista procurou a Delegacia de Polícia Civil de Amambai para denunciar ter sido vítima de sequestro. Ele alegou que teve o veículo levado por ladrões na quarta-feira (6) e disse ainda ter sido abordado pelos criminosos quando se deslocava para Ponta Porã.

Segundo o Midiamax, a vítima relatou que após aproximadamente 15 minutos que saiu de Dourados, uma camionete modelo Hilux, de cor preta se aproximou do caminhão. Um dos quatro ocupantes do veículo estava com uma arma na mão e pediu que ele encostasse na rodovia.

“Queremos somente o caminhão, fica de boa, não faça perguntas”, teria dito o assaltante que estava com um revólver. Ele foi obrigado a entrar na caminhonete com um dos assaltantes.

Ainda segundo relato do condutor do caminhão, depois de mais de quatro horas, os criminosos devolveram sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e lhe entregaram uma quantia de R$ 150,00.

Além do caminhão, os criminosos com sotaque paraguaio, teriam levado cerca de R$ 3 mil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Amambai como roubo.