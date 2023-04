Caminhoneiro esfaqueia cachorro, é detido e escapa de ser linchado em Maracaju

Um homem, de 52 anos, foi detido no último domingo,9, sob a acusação de ter praticado maus-tratos em um cachorro em um posto de gasolina nas margens da BR-267, em Maracaju. Ele teria esfaqueado o animal e isso gerou revolta nas testemunhas que queriam linchar. O caso só foi divulgado durante a tarde de ontem,10.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas explicaram que no posto ficam cachorros e todos são mansos, ambientados e acostumados com o convívio de pessoas estranhas, desconhecendo qualquer ataque dos animais.

Porém, souberam do animal esfaqueado pelo caminhoneiro e isso gerou revolta em outras pessoas, que queriam linchá-lo. O suspeito apresentou a sua versão dizendo que ao sair do banheiro, foi atacado pelo cachorro que mordeu seu braço e se defendeu do ataque usando uma facada de serra que estava em seu bolso.

Uma testemunha relatou que o animal estava ferido no pescoço, na altura da garganta, e que no pátio havia manchas de sangue. No entanto, o animal não foi encontrado.

O caminhoneiro foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde foi autuado por prática de maus-tratos.