Caminhoneiro tem o celular furtado em posto de Anastácio

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Um caminhoneiro de 41 anos procurou a delegacia de polícia após ter um celular furtado de seu caminhão, na noite de ontem, dia 9, em Anastácio.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro é morador de Nova Alvorada do Sul, mas estava trabalhando e decidiu estacionar o veículo em um posto de combustível em Anastácio.

Ele fechou o vidro do caminhão e desceu pra ir no banheiro, no entanto, não travou as portas e quando retornou, percebeu o furto.

Ainda segundo ele, próximo do carro estavam duas mulheres, que seriam usuárias de drogas O caso foi registrado e será investigado.