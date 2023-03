Caminhonete atropela motociclista e homem fica em estado grave em Anastácio

Ilustrativa

Na madrugada de sábado, 25, um homem de 43 anos foi atropelado por uma caminhonete modelo Dodge em frente da entrada do Bairro Jardim Independência, na rodovia BR-262 em Anastácio.



O irmão da vítima, um homem de 39 anos, foi atrás do condutor do veículo porque ele fugiu do local enquanto o motociclista era socorrido em estado grave, com diversos ferimentos.



A caminhonete foi localizada em um estacionamento de hotel. A frente do veículo segundo o irmão a frente do veículo estava completamente destruída.



O caso foi registrado na delegacia do município onde vai ser investigado.