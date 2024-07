Caminhonete é apreendida com 1.667 kg de maconha em Jardim

Veículo recuperado / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Militar apreenderam 1.667 kg de maconha, na manhã de sábado, 29, em Jardim. Uma caminhonete foi recuperada.

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização, quando receberam pedido de apoio da PM, na busca por uma caminhonete Toyota/Hilux. O veículo foi localizado na BR-267 e o condutor desobedeceu ordem de parada da equipe.

Durante o acompanhamento tático, o motorista abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé através da vegetação próxima. Na Hilux foram encontrados os tabletes de maconha. Os policiais também descobriram que o veículo utilizava placas falsas do Paraguai, sendo as verdadeiras do Brasil, com registro de roubo desde dezembro de 2023.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.