Caminhonete é furtada em frente de residência de Jardim

Uma caminhonete foi furtada na madrugada desta sexta-feira (23) em Jardim.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 49 anos, relatou que chegou em sua casa ontem (22) e estacionou o veículo na frente do imóvel como faz de costume.



A mulher trancou a caminhonete e entrou na casa onde recebeu amigos durante a noite.



Posteriormente, ela levou a sua mãe embora e retornou para casa e foi dormir. Ao acordar, notou que a chave da caminhonete sumiu e o veículo também não estava na frente da casa como tinha deixado.



Além disso, a vítima contou que viu pegadas no quintal e marca de pés no muro da casa.



A ocorrência foi registrada como furto.