Caminhonete fica destruída em acidente com caminhão na BR-267, em Nova Andradina

Um acidente de trânsito deixou uma caminhonete praticamente destruída após a colisão envolvendo um caminhão na BR-267, em Nova Andradina, na manhã desta terça-feira, 23.

Em decorrência do acidente, houve feridos. Segundo o site Jornal da Nova, ainda não há o número exato de pessoas que foram resgatadas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está apurando mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos para as vítimas e as encaminharam para o hospital de Nova Andradina.