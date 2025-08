Caminhonete furtada com 1,8 tonelada de maconha é encontrada em Bodoquena

Carga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.824,6 kg de maconha e recuperou um veículo com registro de furto, na última quarta-feira (30), no município de Bodoquena. A ação contou com o apoio da Polícia Militar local.

A operação teve início após os policiais rodoviários receberem uma denúncia de que uma caminhonete havia perdido o controle e invadido uma propriedade rural na região. Com o suporte da equipe da PM de Bodoquena, o veículo foi localizado abandonado no local indicado.