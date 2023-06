Caminhonete furtada é abandonada com carga de 1,7 tonelada de droga

Carga apreendida / Divulgação

Equipes do 11° Batalhão de Polícia Militar apreendeu na quinta-feira, 1°, uma caminhonete Hillux furtada na área rural do distrito e Boqueirão, em Guia Lopes da Laguna, carregada com 1,7 tonelada de droga.

Segundo a polícia, a PM fazia rondas em trechos rurais da cidade, quando viram uma caminhonete Hilux abandonada em uma vegetação. Após consulta da placa do veículo e verificou ser um carro com registro de 'furto' em Minas Gerais. No seu interior, foi encontrada uma grande quantidade de maconha, dividida em tabletes, pesando quase 1,7 tonelada de drogas.

O produto ilegal foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.