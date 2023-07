Caminhonete lotada de drogas é apreendida em Jardim

Dupla foi presa / Divulgação/ PMMS

Uma caminhonete lotada de drogas foi apreendida nessa quinta-feira, dia 13, em uma estrada vicinal de Jardim.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito dirigia uma caminhonete modelo Hilux pela estrada próximo a fazenda Margarida, quando foi flagrado pela equipe da PM.

Os militares sabem que a localidade é usada como via de transporte de ilícitos transnacionais, por isso iniciou a abordagem ao veículo, que estava com a placa traseira pendurada, vidros lacrados com insulfilme e aparentando estar carregada.

Foi dada ordem de parada e o veículo aumentou a velocidade, empreendendo fuga. Foi realizado acompanhamento tático e solicitado apoio via rádio as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No Km 515 da BR-267, uma equipe da PRF conseguiu ajudar e foi necessário disparos nos pneus da camionete. Na carroceria foi localizada grande quantidade de maconha. Havia dois homens no veículo.

Eles disseram que pegaram a carga de entorpecente em Bela Vista e entregariam para um desconhecido em um posto de combustível em Nioaque. Eles receberiam R$ 5 mil e R$ 2 mil pelo transporte.

Ambos foram presos e a caminhonete constou como roubada da cidade de Porto Alegre-RS.