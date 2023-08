Campo-grandense é assassinada e corpo é encontrado no Paraguai

Ilustrativa

Rosângela Ramos Leite, de 28 anos, foi encontrada morta, na tarde desse sábado (26), em Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai, que faz fronteira com Ponta Porã em Mato Grosso do Sul. Segundo as informações, a vítima é de Campo Grande.

De acordo com o site Ponta Porã News, o corpo da mulher foi encontrado uma área considerada crítica, pela Polícia, devido ao grande número de usuários de drogas na região.

A vítima apresentava vários cortes na cabeça. A polícia fez diligências pela região, mas ainda não há informações sobre suspeito. O caso será investigado.