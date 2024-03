Campo Mais Seguro monitora 10 mil propriedades rurais de MS

Governo de MS

Com aproximadamente 10 mil propriedades rurais monitoradoras como parte do programa ‘Campo Mais Seguro’, da Polícia Militar, o Governo do Estado atua com policiamento especializado – preventivo e ostensivo –, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O trabalho do Batalhão de Polícia Militar Rural – subordinado ao Comando de Policiamento Rural –, permite a padronização de protocolos e ações, e com isso tem conseguido êxito em diversas operações, evitando crimes de abigeato – roubo de gado –, e ainda efetuando prisões de envolvidos em outros tipos de roubo, furto e crimes diversos nas propriedades rurais.

O tenente-coronel Maurício Pavão, comandante do policiamento rural no Estado, explica que o trabalho teve início há dois anos, e no fim de 2023 o programa foi reestruturado. Em dois anos de operações, foram realizadas mais de 33,2 mil ações preventivas nas propriedades.

“Nossa forma de atuação foi patronizada, com protocolos e a mesma conduta. Estamos em aproximadamente 10 mil propriedades rurais, que são monitoradas, em todo o Estado. Temos os dados, inclusive fotos, e tudo fica salvo em um aplicativo de georreferenciamento, com as coordenadas geográficas, o que facilita o planejamento operacional”.

Em uma situação de emergência, caso ocorra algum crime em uma das fazendas monitoradas, a polícia do município recebe informações precisas sobre a localização da propriedade. “A equipe recebe fotos de como chegar na fazenda, dos funcionários, e caso tenha alguém estranho coagindo os moradores, é mais fácil de identificar”, afirmou Pavão.

As propriedades monitoradas são identificadas por meio de uma placa, e o cadastro oferece todas as informações necessárias, além da localização, contatos, foto dos proprietários e funcionários, especificação dos animais, maquinários e demais itens.

Também é organizada uma rede de informações e alerta entre os vizinhos. “Por meio da ‘rede de vizinhos em alerta’ existem grupos de mensagens e nossos policiais fazem parte. Em caso de suspeita, pode ser usado este recurso para comunicar da situação de risco”, disse o comandante.

Resultados

O monitoramento é realizado em tempo real na sala de comando e controle em Campo Grande, permitindo a troca constante de informações com as equipes em campo, o que facilita a prisão de criminosos. Recentemente, dois crimes foram solucionados e os envolvidos presos em Corumbá e São Gabriel do Oeste.

“Em Corumbá foram presos em tempo recorde, aproximadamente duas horas, com o apoio de várias forças policiais, inclusive o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), os envolvimentos em um crime de latrocínio. A rede de vizinhos ajudou, enviando informações em tempo real da localização do veículo onde os criminosos estavam. Já em São Gabriel do Oeste, uma quadrilha do Paraná veio atuar no Estado, em um crime de oportunidade com uso de drone. Eles observaram durante o dia uma colheitadeira e a noite levaram o GPS da máquina, que custa em torno de R$ 80 mil. Em seguida esconderam tudo e foram para Itiquira (MT) praticar outros crimes. E em menos de 48 horas, com apoio da Polícia Civil que rastreou imagens, eles foram presos. São alguns exemplos da eficiência do trabalho rural”, disse o tenente-coronel.