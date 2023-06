Canil de Aquidauana ajuda na apreensão de drogas em Corumbá

Droga foi apreendida / Divulgação

A equipe do Canil Setorial da Força Tática de Aquidauana participou da operação Ágata, em Corumbá e após bloqueio houve apreensão de drogas em um ônibus que fazia linha até São Paulo-SP na BR-262.

Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, a Polícia realizou bloqueio de fiscalização na Base da Polícia Rodoviária Federal, no Km 711 da rodovia BR 262. A equipe deu ordem de parada ao motorista do ônibus da viação Expresso Haruh e durante a busca nas malas do interior do bagageiro do ônibus foram empregados os cães de detecção e Atila e Pacu, onde nada de ilícito ou ilegal foi indicado.

Porém, em busca no interior do ônibus o cão Atila encontrou drogas na lixeira do banheiro do ônibus. Havia quatro tabletes de drogas, 3 de cocaína e um de pasta base. O total da droga equivale a mais de R$ 300 mil.

Todos os passageiros do ônibus eram de nacionalidade boliviana, exceto duas pessoas de nacionalidade brasileira. A Polícia perguntou a todos quem seria proprietário da droga, mas os passageiros negaram autoria.

A droga foi apreendida e o caso registrado no 1º DP de Corumbá-MS.