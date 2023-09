Cansada de ser abusada, filha denuncia e pai é preso em Fátima do Sul

Homem, de 37 anos, foi preso em Fátima do Sul ao longo desta terça-feira (12) sob a acusado de ter estuprado por vários anos a sua própria filha, que não teve a idade revelada.

Os abusos começaram quando a vítima ainda tinha 11 anos e durante todo esse tempo, era estuprada constantemente e ameaçada pelo pai.

Segundo a polícia, a denúncia partiu da própria filha do homem, que não suportava viver naquelas condições. Um dia antes de procurar a polícia, a vítima foi mais vez estuprada.

O Conselho Tutelar tomou ciência da situação e deu todo apoio até o início das investigações. Logo que tomou conhecimento do caso, a polícia passou a realizar diligências e solucionar o caso para efetuar a prisão do suspeito.

Após um período, foi representado pela prisão preventiva do homem, pois ele fugiu de sua residência. Durante o cumprimento da prisão, o autor se escondeu num canavial localizado próximo à casa da sua mãe na zona rural.

O investigado foi localizado com êxito pelos policiais civis e contou com o apoio dos policiais militares da Rádio Patrulha do 14º Batalhão. O autor por fim entregou a espingarda que possuía.

A prisão foi devidamente comunicada ao juízo e o investigado se encontra na cadeia pública de Fátima do Sul à disposição do Poder Judiciário.