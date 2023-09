Cantor sertanejo de MS é preso com arma após 'ficante' ser agredida

Caso foi registrado na Delegacia / Wesley Ortiz/ TopMídiaNews

Cantor sertanejo, de 47 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira, 31, após a ficante chamar a Polícia e dizer que foi agredida na chácara dele em Campo Grande.

Conforme o Topmidianews, o cantor e compositor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Ele está detido em uma cela na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo o boletim de ocorrência, o cantor estava na chácara com a esposa e a 'ficante' buscou um primeiro contato com ele, mas logo depois procurou diretamente a propriedade rural com intuito de encontrá-lo.

Dessa forma, houve um desentendimento entre todas as partes. A mulher acusou o cantor de ter a agredido e ter engatilhado uma arma em sua direção.

A Polícia Militar foi acionada e acabou detendo o músico em flagrante, encaminhando-o para a Deam.

Ainda segundo o site, a defesa do suspeito nega que ele tenha apontado a arma de fogo. "O que a gente não concorda foi o que a suposta vítima relatou que ele engatilhou a arma para atirar na cabeça dela, não houve esse fato, não houve agressão", relatou a defesa do cantor, o advogado Amilton Ferreira de Almeida.

Conforme o advogado, o homem tinha a arma com intuito de se defender por conta da propriedade rural e em virtude do seu pai ter 93 anos.

A defesa antecipou que deve fazer o pedido de liberdade provisória, mas caso o juiz decida por converter a prisão em flagrante em preventiva, entrará com um pedido de revogação de prisão.