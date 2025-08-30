Acessibilidade

30 de Agosto de 2025

Bairro Santa Emília

Cantor sertanejo é executado a tiros em Campo Grande

Yuri Ramires tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar

Redação

Publicado em 30/08/2025 às 14:00

Yuri foi morto a tiros / Reprodução

O cantor sertanejo Yuri Ramires, de 43 anos, foi executado a tiros na m anhã deste sábado (30), no bairo Santa Emília, em Campo Grande.

Yuri já se apresentou em programas de televisão e tentou seguir carreira na música. Nos últimos anos, ele apagou todas as redes sociais e se afastou dos palcos.

De acordo com a Polícia Civil, ele tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, quando foi morto. O homem havia se mudado há cerca de um mês para a casa onde ocorreu o crime, no Bairro Santa Emília, a pedido de uma conhecida que aceitou recebê-lo para que tivesse endereço fixo, conforme o Campo Grande News.

Execução

A execução aconteceu por volta das 6h, quando homens armados invadiram a residência se passando por policiais. Eles entraram no quarto da dona da casa, perceberam que não era o alvo e, minutos depois, dispararam mais de dez vezes contra o cantor, que saía do banho.

O filho da moradora presenciou a cena e descreveu o ataque. “Nunca vi isso na vida, parece que atiraram de costas, e ele caiu de bruços na cama, vi tiros no peito e nas costas”, relatou.

A dona do imóvel contou que ficou em choque. “Eu quase desmaiei, fiquei parada tremendo de nervoso. Estou fazendo aniversário hoje e nunca vi uma coisa dessa na minha família. Às vezes a gente quer ser bom e acaba se ferrando”, disse.

A equipe da perícia está no local, e a Polícia Civil e a perícia investigam o caso como execução.

Economia

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

Saúde

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã

