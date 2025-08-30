Cantor sertanejo é executado a tiros em Campo Grande

Yuri Ramires tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar
Yuri foi morto a tiros / Reprodução
O cantor sertanejo Yuri Ramires, de 43 anos, foi executado a tiros na m anhã deste sábado (30), no bairo Santa Emília, em Campo Grande.
Yuri já se apresentou em programas de televisão e tentou seguir carreira na música. Nos últimos anos, ele apagou todas as redes sociais e se afastou dos palcos.
De acordo com a Polícia Civil, ele tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, quando foi morto. O homem havia se mudado há cerca de um mês para a casa onde ocorreu o crime, no Bairro Santa Emília, a pedido de uma conhecida que aceitou recebê-lo para que tivesse endereço fixo, conforme o Campo Grande News.
Execução
A execução aconteceu por volta das 6h, quando homens armados invadiram a residência se passando por policiais. Eles entraram no quarto da dona da casa, perceberam que não era o alvo e, minutos depois, dispararam mais de dez vezes contra o cantor, que saía do banho.
O filho da moradora presenciou a cena e descreveu o ataque. “Nunca vi isso na vida, parece que atiraram de costas, e ele caiu de bruços na cama, vi tiros no peito e nas costas”, relatou.
A dona do imóvel contou que ficou em choque. “Eu quase desmaiei, fiquei parada tremendo de nervoso. Estou fazendo aniversário hoje e nunca vi uma coisa dessa na minha família. Às vezes a gente quer ser bom e acaba se ferrando”, disse.
A equipe da perícia está no local, e a Polícia Civil e a perícia investigam o caso como execução.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Ladário
PM reforça efetivo em Corumbá e Ladário e registra queda nos casos de roubo
Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário
Economia
Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Saúde
Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS