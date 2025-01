Cão é resgatado após abandono em Santa Rita do Pardo

Cão foi encaminhado para exames / Divulgação

A Polícia Civil de Santa Rita do Pardo divulgou nesta sexta-feira, 10, o resgate de um cachorro encontrado em estado crítico em uma residência na cidade. O caso veio à tona após uma denúncia anônima informando que o animal estava há vários dias sem comida e água.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o cachorro em condições alarmantes: em estado cadavérico, com áreas do corpo sem pelos, dificuldades para se locomover e infestação de carrapatos. A casa, onde o fornecimento de água estava cortado, não apresentava qualquer sinal de cuidado básico para o animal, como vasilhas de comida ou água.

Os agentes tentaram localizar o responsável pela residência, mas ninguém foi encontrado no local. Segundo relatos de vizinhos, a casa permanecia desocupada por longos períodos, o que deixou o animal sem cuidados. Diante da gravidade da situação e com o portão aberto, a equipe policial entrou no imóvel e resgatou o cachorro.

A Associação Protetora Animal SOS 4 Patas foi acionada e prontamente forneceu alimentação e água para o animal, além de assumir sua guarda provisória. O responsável pelo imóvel e pelo cachorro foi identificado como L.P.S., que responderá pelo crime de maus-tratos qualificados, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais.

A Delegacia de Santa Rita do Pardo reforça seu compromisso com a proteção dos animais e incentiva a população a denunciar casos de maus-tratos através dos canais oficiais. A ação contou com o apoio da comunidade local e da ONG SOS 4 Patas, ressaltando a importância da colaboração entre autoridades e sociedade para garantir o bem-estar dos animais.