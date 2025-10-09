Cão farejador ajuda a apreender drogas nos Correios e transportadoras na Capital

Todo o material foi encaminhado à sede da DENAR / PCMS

Na última terça-feira (7), a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou uma operação de fiscalização em transportadoras e agências dos Correios em Campo Grande. A ação contou com o apoio do cão farejador K9-COLT, especializado na detecção de drogas.

Durante as vistorias, o animal indicou positivamente três embalagens suspeitas. Após conferência, os policiais encontraram cerca de 4,7 quilos de entorpecentes, incluindo haxixe marroquino e skunk, distribuídos em volumes distintos.

As encomendas apreendidas haviam saído das cidades de Coronel Sapucaia e Ponta Porã, ambas na fronteira com o Paraguai, e tinham como destino os municípios de Serra (ES), Goiânia (GO) e Campos dos Goytacazes (RJ).

Todo o material foi encaminhado à sede da DENAR, onde foram emitidos os laudos preliminares e o recibo de apreensão. As investigações continuam para identificar e responsabilizar remetentes e destinatários dos pacotes.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que tem como objetivo reforçar o combate ao tráfico interestadual de drogas.

