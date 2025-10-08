Cão farejador ajuda polícia a apreender 176 kg de maconha em transportadora

A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia especializada / PCMS

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico apreendeu, nesta terça-feira (7), mais de 176 quilos de maconha durante uma operação de fiscalização em transportadoras de Campo Grande. A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

Durante a vistoria, o cão farejador Colt, integrante da equipe policial, indicou dois volumes suspeitos armazenados no depósito da empresa. A carga, segundo informações da polícia, havia saído da cidade de Ponta Porã com destino final em Campinas, no interior de São Paulo.

Os volumes continham duas bobinas de cordas com cerca de mil metros cada. Após a abertura dos materiais, os policiais encontraram 176,4 quilos de maconha escondidos nos invólucros.

A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia especializada. A polícia agora trabalha para identificar os responsáveis pelo envio e destino da carga.

As investigações seguem em andamento e integram os esforços contínuos de combate ao tráfico de drogas por meio de rotas interestaduais e fronteiriças.

