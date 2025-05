Cão farejador do Choque encontra drogas em ônibus interestadual de MS

Carga apreendida na fiscalização / Divulgação, Batalhão do Choque

Na noite de segunda-feira (12), o Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu drogas escondidas em encomendas transportadas por um ônibus que fazia a rota entre Campo Grande (MS) e Goiânia (GO). A ação contou com o apoio do cão farejador Zeus, que localizou os entorpecentes durante vistoria no compartimento de bagagens.

De acordo com a corporação, Zeus sinalizou duas encomendas suspeitas: uma cuba de gesso e um câmbio automotivo. Na primeira, os policiais encontraram dez porções de pasta-base de cocaína, somando 388 gramas. Já no câmbio, foram localizados 18 tabletes de maconha, totalizando 7,060 quilos.

O material foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Segundo a PM, os remetentes das encomendas foram identificados e serão investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, conforme o Jornal Midiamax.

