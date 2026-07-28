Cão farejador localiza bunker com mais de 1,2 tonelada de maconha em MS

Com o auxílio de um pastor-belga-malinois, PM encontrou um compartimento subterrâneo oculto no terreno da residência / Divulgação/Batalhão de Choque/PMMS

Um cão farejador da equipe do Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar localizou mais de 1,2 tonelada de maconha escondida em um bunker construído no quintal de uma residência, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (28) e resultou na prisão de um homem de 31 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início após a polícia receber informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar motocicletas de origem criminosa e, possivelmente, entorpecentes. Durante as diligências, o morador autorizou a entrada das equipes para a realização das buscas.

Com o auxílio de um pastor-belga-malinois, de 05 anos, especializado em detecção de drogas, os policiais encontraram um compartimento subterrâneo oculto no terreno da residência. No local, estavam armazenados 578 tabletes de maconha, que totalizaram 1.221,2 quilos da droga.

Ainda conforme o registro policial, o morador assumiu ser o responsável pelo entorpecente e informou que havia recebido a carga para mantê-la escondida temporariamente, em troca de pagamento.

Além do homem de 31 anos, outros três suspeitos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis. A PM também apresentou a droga na unidade policial.