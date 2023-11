Capataz é preso em flagrante por matar nove capivaras envenenadas

Capivaras mortas / Deleagro

Capataz, que não teve a identidade divulgada, foi preso por matar nove capivaras com produtos químicos de alta toxicidade e com disparos de arma de fogo. A prisão em flagrante ocorreu na terça-feira (7), em Anastácio.

Com o indivíduo, foram localizadas duas armas longas, munições e petrechos para a fabricação de munições. Por isso, ele irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

A ação aconteceu no âmbito da operação SULMaSSP. Segundo apurado, a Deleagro realizava investigações relacionadas ao furto de cabeças de gado e ração animal em uma propriedade rural localizada no município de Anastácio.

As diligências realizadas levaram à identificação do autor imediato dos furtos e do responsável pelo transporte dos animais e da ração.

Até o momento, foi apurado furto de pelo menos 40 toneladas de ração animal e apreendidas 74 cabeças de gado.

Em continuidade, na manhã de ontem (8), os policiais receberam informações de que o mesmo capataz responsável pelos furtos teria fotografado e filmado capivaras que ele próprio havia matado com a utilização de veneno aplicado em ração animal próximo a uma lagoa onde os animais ficavam.

Desta forma, os investigadores se deslocaram até a propriedade, acompanhados de uma equipe da perícia técnica. Eles localizaram as capivaras mortas, inclusive dentro da fonte hídrica e restos de ração envenenada, bem como o frasco do produto químico, sendo coletadas amostras para exames laboratoriais.

O responsável foi então abordado e diante da confirmação de ter sido o autor das mortes dos animais, tanto com a utilização de veneno como por disparo de arma de fogo, que ocultava em sua residência, foi preso em flagrante.

No imóvel em que residia, na propriedade em que trabalhava, os policiais encontraram escondidas duas armas de fogo, sendo uma carabina calibre .22 LR e uma espingarda calibre 32, bem como munições de calibre .22, cartuchos vazios de diversos calibres e petrechos para a fabricação de munições.

Após a lavratura do flagrante, no qual foi representado por sua prisão preventiva, o autuado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanece à disposição da justiça.