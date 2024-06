Carga de cigarro contrabandeada é apreendida pela PM em Jardim

Divulgação

Na tarde de terça-feira, 25, por volta das 12h, a Radiopatrulha do Distrito do Boqueirão, no município de Jardim, durante a Operação Narke – 2, apreendeu uma carga de cigarro oriundos do Paraguai.

A guarnição realizava barreira policial militar na BR-060, no perímetro urbano do referido distrito, quando abordou um veículo, conduzido por um homem de 50 anos de idade.

No decorrer da abordagem, os policiais militares encontraram no interior do veículo, 05 (cinco) caixas de cigarros, da marca Palermo, que conforme relatos do condutor, foi adquirido na cidade de Bella Vista Norte – PY e que seriam comercializados nas cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna. A carga apreendida foi avaliada em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Diante dos fatos, o autor, teve a carga apreendida e foi liberado em seguida, sendo todo o material apresentado no 3ª GPM/1ª Cia de Jardim, para posterior entrega na Receita Federal em Ponta Porã