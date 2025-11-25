Carga de quase 400 kg de skunk é apreendida em caminhão em Anastácio

Carga apreendida na fiscalização / PRF

Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 397,9 quilos de skunk na madrugada desta terça-feira (25), no km 460 da BR-262, em Anastácio. A abordagem ocorreu por volta das 3h45, quando os agentes deram ordem de parada a um caminhão Scania/P320, conduzido por um homem de 44 anos e que tinha como passageiro um jovem de 25.

O motorista afirmou que o veículo estaria vazio e que havia entregue uma carga de leite em Anastácio, porém não apresentou nota fiscal. Durante a vistoria, os policiais perceberam que a carroceria estava coberta por lonas e presa com cordas. Ao verificar o interior, encontraram diversos sacos pretos contendo tabletes de skunk.

Após a pesagem, o entorpecente totalizou 397,9 quilos. Diante do flagrante, a equipe constatou indícios dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois ocupantes, o caminhão e a carga ilegal foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.

