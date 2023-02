Carnaval 2023 tem redução de 33% em número de acidentes nas rodovias de MS

Cerca de 2.934 veículos e 3.622 pessoas foram abordados / Divulgação

O número de acidentes nas rodovias de Mato Grosso do Sul durante o feriado de Carnaval foi 33% menor em relação ao ano passado, conforme dados do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária). Em 2022 foram nove acidentes registrados nas estradas do Estado. Neste ano, foram seis ocorrências. A quantidade de feridos também reduziu no comparativo entre os anos, caindo de 20 para nove, um percentual 55% menor. Apesar dos números positivos, o Batalhão registrou um óbito neste ano e em 2022 nenhuma morte ocorreu.

Foram autuadas 494 infrações de trânsito. Os principais flagrantes durante a fiscalização foram: condução do veículo com licenciamento vencido, não uso de cinto de segurança, veículo com defeito no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, luz baixa dos faróis e condução de veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança.

Ao todo foram abordados 2.934 veículos e 3.622 pessoas, sendo três conduzidas para a delegacia. Durante a ação também houve a prisão de um foragido da justiça, recuperação de um veículo roubado em outro Estado, além da apreensão de meia tonelada de maconha e 950 pacotes de cigarro.

A “Operação Carnaval 2023” aconteceu entre os dias 17 e 22 de fevereiro deste ano nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Foram empregadas equipes extras, além de um planejamento estratégico com policiamento reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Rio Verde, Ponta Porã, e os distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que ainda estiverem viajando a conferir primeiro as condições de seu veículo, fazer o planejamento de sua viagem, ter uma atitude paciente e responsável na direção, sempre respeitando a lei de trânsito.