02 de Setembro de 2025 • 22:16

Policial

Carne imprópria para consumo é encontrada em açougue de Terenos

O estabelecimento foi interditado até que as irregularidades sejam regularizadas

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 18:49

Divulgação Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Terenos, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, do SIM e do Conselho Regional de Medicina Veterinária, realizou nesta terça-feira (2), por volta das 11h, uma fiscalização em um estabelecimento de carne, localizado no centro de Terenos, após denúncia de manipulação de alimentos sem inspeção sanitária.

No local, foram encontrados 387 kg de carne congelada — incluindo linguiça, carne bovina, charque e carne suína — e 4 litros de leite, todos sem selo de inspeção e sem informações obrigatórias como data de fabricação, validade, origem e tabela nutricional, tornando os produtos impróprios para consumo humano.

Durante a inspeção, também foi constatado que os alimentos eram manipulados de forma irregular: pedaços de carne eram acondicionados em caixas plásticas com água em ambiente não refrigerado para a produção de linguiça, e restos de carne e sangue eram armazenados em espaço aberto nos fundos do açougue, oferecendo alto risco de contaminação.

Diante das irregularidades, o proprietário do comércio foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo. A pena prevista varia de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança nesta fase.

O estabelecimento foi interditado até que as irregularidades sejam regularizadas.

