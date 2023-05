Carregada de droga, caminhonete é abandonada após capotagem

drogas apreendidas

Uma caminhonete, Ford-Ranger, foi abandonada com droga avaliada em mais de R$ 1 milhão, após um capotamento, na MS-165, entre os municípios de Aral Moreira e Ponta Porã.

O veículo foi localizado na madrugada deste sábado,20, durante a Operação Hórus, com sinais de capotamento, os policiais encontraram vários fardos de maconha no interior da caminhonete.

A equipe solicitou apoio de Aral Moreira, para fazer uma varredura no local, não sendo localizada nenhuma pessoa. Ao verificar o chassi da caminhonete, constatou que tratava de objeto de roubo/furto, ocorrido no estado do Rio de Janeiro.

A caminhonete e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia civil de Aral Moreira, a maconha estava distribuída em 26 fardos, que após pesada totalizou 844 quilos e 480 gramas, o prejuízo estimado ao crime nessa apreensão ultrapassa R$ 1.4000.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).