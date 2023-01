Carreta carregada de hambúrguer tomba na BR-267

Da Hora Bataguassu

Uma carreta baú carregada com hambúrguer tombou na BR-267, próximo a Bataguassu. No local não houve feridos.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (27).

Conforme o Da Hora Bataguassu, o motorista seguia no sentido Bataguassu ao estado de São Paulo, quando por motivos desconhecidos na altura do quilômetro 28 da BR-267, acabou perdendo o controle direcional do cavalo mecânico Scania, que seguia rebocando uma carreta baú, carregada com hambúrguer, momento que tombou as margens da pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu chegou a ser acionada e esteve no local do acidente. O motorista não chegou a se ferir.