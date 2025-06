Carretada carregada com carvão a granel tombou no começo da noite de terça-feira (10) na curva da saída de Palmeiras para a BR-262 / Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro

Acionaram a Polícia Militar do Distrito de Palmeiras, que, por sua vez, acionou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Leitores do Jornal O Pantaneiro, acionaram a equipe de reportagem que, imediatamente, também foi para o local.

Correria no começo da noite desta terça-feira (10). Populares que estavam trafegando pela BR-262 e pela MS-450, se depararam com uma carreta carregada de carvão a granel, completamente tombada e o motorista preso entre as ferragens da cabine.

Guarnição do Corpo de Bombeiros resgatou motorista do meio das ferragens (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

No local, as primeiras informações, são de que o acidente aconteceu por volta de 20 horas da noite desta terça-feira, dia 10 de junho, na MS-450, altura do quilômetro 5, perto da BR-262, na chamada curva do guardrail, uma curva bem fechada.

A carga se espalhou pelas margens da rodovia e o tráfego teve que ser interrompido por mais de uma hora. Populares fizeram os primeiros socorros e o trabalho de prevenção e segurança do local.

Carreta tombada na curva da MS-450, saída de Palmeiras e entrada na BR-262, terça-feira (10) (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O caminhoneiro Aroaldo Gomes Junior, que conduzia outra carreta logo atrás da carreta que tombou, disse que carregou carga semelhante no mesmo local. “Não conheço ele, mas estamos puxando carvão daqui há uns 15 dias”.

A vítima foi transportada para o Pronto Socorro do Hospital regional de Aquidauana, pela guarnição do Corpo de Bombeiros.

Confira mais fotos:

