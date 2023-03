Carreta com placas de Dourados é apreendida em SP

Caminhão com placas de Dourados foi apreendido / Midiamax

Uma carreta com placas de Dourados, foi apreendida com mais de uma tonelada de maconha escondida em meio a carga de materiais reciclados neste sábado (4).

Apreensão ocorreu na rodovia General Euclides da Cunha Figueiredo, em São Paulo, pela Polícia Militar Rodoviária.

Conforme informações do Midiamax, policiais abordaram o motorista de 29 anos, morador do Paraná. Ele foi preso em flagrante por traficar 1062 tabletes de maconha. A pesagem totalizou 1.090 quilos do entorpecente.

Suspeito foi levado para a delegacia. Carreta, bem como a carga, foram apreendidas pela polícia.