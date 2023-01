Carreta fica destruída após pegar fogo em Bodoquena

Uma carreta bitrem ficou destruída após pegar fogo na madrugada desta terça-feira (17), na MS-339, entre Miranda e Bodoquena.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado por volta das 0h40, com a informação de que uma carreta estava pegando fogo na rodovia. Uma viatura de combate a incêndio do quartel do Corpo de Bombeiros Bonito também foi enviada para combater às chamas.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram a carreta, carregada de cimento, tomada pelo fogo. O combate foi realizado por 5 militares e utilizados aproximadamente 4 mil litros de água. Não houve vítimas.