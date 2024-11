Carretas são recuperadas em Ivinhema após sequestro de motorista

Veículos encaminhados para a delegacia / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou dois caminhões, na noite desta sexta-feira, 15, em Ivinhema.

Os policiais fiscalizavam na BR-376, quando abordaram dois caminhões. Os dois condutores disseram que viajavam juntos, de São Paulo até Ponta Porã após serem contratados para a viagem. Eles também declararam que não sabiam quem eram os proprietários das carretas.

Diante de suspeitas, os policiais realizaram contato com as famílias dos proprietários dos caminhões. As famílias disseram que não conheciam os homens abordados e que não deveriam estar dirigindo os veículos, sendo registrados boletins de ocorrência.

Os dois condutores abordados foram encaminhados à Polícia Civil em Amandina (MS). Após a recuperação dos veículos, os policiais foram informados que um dos proprietários dos caminhões havia sido liberado de um sequestro.