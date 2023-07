Carro avaliado em R$ 150 mil e roubado na Bahia é recuperado em MS

Dupla presa em flagrante / Foto: Divulgação

Equipes da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) recuperaram um veículo Honda/HRV EXL, avaliado em R$ 150 mil, roubado na Bahia. O carro foi localizado na Avenida Presidente Vargas, em Caarapó, na última sexta-feira, 30.

Conforme a Polícia Civil, durante rondas, a equipe acordou o carro. O motorista e passageiros passaram por entrevista, quando apresentaram nervosismo e contradição. Ainda foi feita uma vistoria minuciosa no automóvel, assim como checagem dos sinais identificadores, que possuíam vestígios de adulteração.

A equipe conseguiu levantar a placa verdadeira do automóvel, que possuía restrição por crime de roubo ocorrido no Estado da Bahia. Cientificados da restrição do automóvel, os indivíduos confessaram que haviam sido contratados para realizar o transporte do veículo até o Paraguai. A dupla foi levada para delegacia e presa em flagrante.