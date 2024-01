Carro bate de frente com caminhão e motorista morre decapitado

Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Um motorista ainda não identificado morreu decapitado em um acidente envolvendo o carro que dirigia e uma carreta. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), no km 33 da MS-040, rodovia que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo.

Conforme o Campo Grande News, o condutor da carreta, veículo longo de 29,30 metros, seguia sentido Santa Rita do Pardo, quando foi surpreendido pelo motorista do Nissan Kicks, que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. A colisão foi de frente.

O motorista da carreta que não ficou ferido, disse que tentou evitar o acidente jogando o veículo para a lateral, mas não teve êxito. A colisão foi tão forte que a frente do carro de passeio ficou destruída. O motorista do automóvel foi ejetado para fora do carro e decapitado.

O corpo da vítima ficou ao lado do veículo. Peças do carro ficaram espalhadas pela rodovia e por causa do acidente, o tráfego está lento, operando no sistema pare e siga.

O morador da região Sabino Ferreira de Lima, de 53 anos, presidente do assentamento Carolina, contou que estava trabalhando, quando escutou o barulho da batida. "Saí para ver o que havia acontecido e vi a cena. Não podia fazer mais nada", lamentou. Segundo ele, é comum acidentes na via e os moradores pedem redutor de velocidade.

A carreta envolvida no acidente pertence à CJR Florestal. Segundo o supervisor da empresa, Gabriel Passará, o motorista havia saído de Ribas do Rio Pardo para carregar toras de eucalipto numa fazenda a cerca de 10 km de onde ocorreu a colisão. Ele contou que a carreta possui todos os sistemas de segurança, câmeras e limite de velocidade.

"O motorista da carreta estava entre 70 e 80 km, quando houve a colisão. Eu acredito que o condutor do carro de passeio tenha ter dormido ao volante, porque não tem marcas de frenagem no asfalto", contou.