Carro cai no rio Paraguai com duas pessoas e desaparece

Reprodução

Um carro VW Gol de cor cinza caiu nas águas do rio Paraguai, em Porto Murtinho, às 1h deste domingo (13) e desapareceu. Segundo pessoas que presenciaram o acidente, havia pelo menos duas pessoas dentro do veículo.

Conforme informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro, o motorista teria perdido o controle de direção e caiu no cais, local onde os navios atracam.

Os bombeiros realizaram as buscas até às 03h30, mas ninguém foi encontrado. Pelo vídeo é possível ver duas pessoas tentando abrir a porta do carro para socorrer as vítimas, mas o carro imerge e some no rio.

O carro foi encontrado às 8h30. Ainda não há informações se há vítimas.

