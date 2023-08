Carro carregado com 500 pacotes de cigarros avaliados em R$ 38 mil é apreendido em MS

Um carro carregado com cerca de 500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação exigida para comércio no Brasil, foram apreendidos durante a madrugada de nesta quinta-feira (24), na MS-280, área rural do município de Caarapó.

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam um patrulhamento ostensivo na rodovia, quando deram a ordem de parada ao condutor e passageiro do Astra.

Durante a vistoria constatou-se que o veículo estava com a carga ilegal. Os homens disseram que foram contratados para trazer a mercadoria do Paraguai para entrega em Dourados e Fátima do Sul.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados e o prejuízo ao crime estimado em R$ 38 mil.