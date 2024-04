Carro com 333 kg de maconha capota e traficante consegue fugir

Osvaldo Duarte, Dourados News

Carro ficou destruído após capotar na MS-156, em Dourados. O veículo estava carregado com 333 KG de maconha e o traficante conseguiu fugir.

Segundo informações do Dourados News, por volta das 21h de sexta-feira (26), a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um carro carregado com maconha na MS-156, entre Dourados e Itaporã.

De acordo com informações policiais, a primeira tentativa de abordagem do veículo Peugeot ocorreu no km 68 da BR-463, no posto Capey, entre Dourados e Ponta Porã.

Entretanto, o motorista não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Foi solicitado reforço de outra equipe e uma nova tentativa de abordagem no km 15 da BR-463, mas o condutor continuou a fuga.

Já na MS-156, entre Dourados e Itaporã, o motorista perdeu o controle e capotou, fugindo do local em seguida.

No interior do veículo foram encontrados 13 fardos de maconha, pesando 333 quilos. Além disso, foi localizado o documento de um homem, de 42 anos. A polícia investiga se ele tem ligação com o caso.