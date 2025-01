Carro com bebê de um ano tem porta e pneu arrancados após colisão com carreta

Carro ficou destruído / Dourados News

Um carro de passeio teve uma porta e uma das rodas arrancadas, após colidir com um caminhão, na BR-376, no trecho entre Ivinhema e o Distrito de Amandina.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (15).

Dentro do veículo estavam três adultos, de 32, 27 e 59 anos, e um bebê, que completou um ano no dia do acidente.

Segundo o Dourados News, a lateral do carro ficou totalmente destruída.

Apesar da gravidade, ninguém se feriu gravemente.

Quem estava dirigindo o carro era uma mulher de 32 anos. Todos os ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, conscientes e orientados, e encaminhados ao Hospital Municipal.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O condutor do caminhão, que transportava piscinas, não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).