Carro com família capota após pneu estourar na BR-163, em Rio Verde

Durante a noite desta segunda-feira (18), um veículo, que não teve o modelo identificado, com uma família sul-mato-grossense capotou na BR-163, em Rio Verde. A principal causa do acidente foi por conta de um dos pneus do carro estourar.

No veículo estavam dois adultos, três crianças e dois cães. As vítimas não tiveram ferimentos graves, mas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

Segundo o site Rio Verde News, a família havia saído de Campo Grande e estaria indo para Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, onde residem.

Eles trafegavam pela rodovia no trecho que liga Rio Verde de Mato Grosso e Coxim, quando um dos pneus traseiros estourou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e capotasse o veículo.

O carro capotou várias vezes, parando somente as margens da rodovia, ficando completamente destruído.

Estiveram empenhados na ocorrência unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), CCR MSVia e PRF (Polícia Rodoviária Federal).