Pneus de carro de biomédica são furtados no Hospital de Anastácio

Caso está sendo investigado / Divulgação

Na tarde do último domingo, 24, uma biomédica foi vítima de furto no estacionamento do Hospital de Anastácio, onde trabalha. Os criminosos apoiaram o veículo em tocos de madeira após levar os pneus novos.

Segundo a vítima, ela havia estacionado seu carro, um Celta, por volta das 7h30, ao chegar para o plantão, e, ao sair para almoçar por volta das 13h, percebeu que o veículo estava sem os dois pneus do lado esquerdo.

“Troquei os pneus mês passado, eram novos. Eles levaram as duas rodas e deixaram o carro apoiado em um toco”, contou a vítima, que não tem suspeitos. Apesar de um barzinho nas proximidades, ninguém relatou ter visto movimentação suspeita no local durante o furto.

A biomédica registrou o boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela polícia.