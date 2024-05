Carro é encontrado abandonado com R$ 341 em produtos contrabandeados

DOF

Policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) apreenderam produtos contrabandeados dentro de um carro abandonado, nesta sexta-feira (11), na BR-163, em Rio Brilhante.

O valor dos produtos somou R$ 341 mil em produtos ilegais como molinetes, celulares, entre outros.

Conforme informações, os militares realizaram patrulhamento pela região, quando receberam denúncia de que um veículo GM Zafira transitava pela área carregado com produtos ilegais.

A equipe passou a buscar pelo automóvel e o encontrou abandonado e carregado com as mercadorias. Nenhuma pessoa foi localizada próxima do carro.

No interior, foram encontradas 200 unidades de molinetes; 200 aparelhos celulares; 200 calças femininas; e 3 mil relógios. Todos os produtos não possuíam nota fiscal.

O automóvel foi apreendido e encaminhado para Receita Federal de Ponta Porã.