Carro furtado é recuperado pela PRF na BR-267

Veículo recuperado / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, na tarde de terça-feira (4), em Nova Alvorada do Sul.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um Vw/Nivus. O motorista disse que iria para Campo Grande e que o veículo era alugado em nome de outra pessoa.

Em consulta aos sistemas, a equipe descobriu que o motorista já havia sido flagrado anteriormente três vezes pela PRF, transportando veículos com registro de roubo/furto ou apropriação indébita.

Em contato com a locadora de veículos proprietária do Vw/Nivus, um funcionário informou que o veículo não estava no local informado no contrato e sobre o registro de um boletim de furto do automóvel, em São Paulo.

O preso foi encaminhado à Polícia Judiciária em Nova Alvorada do Sul.