Carro furtado em Campo Grande é recuperado em Anastácio

Veículo recuperado / Divulgação

A Polícia Civil, através do SIG (Sessões de Investigações Gerais), recuperou um Fiat Palio furtado em Campo Grande. Na terça-feira, 5, o veículo foi localizado em Anastácio.

Segundo a polícia, em agosto deste ano a vítima deixou o veículo, estacionado próximo ao círculo militar e ao retornar, não encontrou mais o veículo no local. Na última terça-feira, a polícia de Anastácio recebeu informação de que o veículo estaria na cidade.

Diligenciaram até o local e constataram que o veículo estava sem placa aparente, quando conseguiram constatar pelo número de CHASSI que se tratava de um carro furtado na cidade de Campo Grande. O veículo foi trazido até a delegacia através de guincho, apreendido e periciado.

“Foi feito contato com a vítima que se emocionou ao saber da recuperação do veículo que utilizava para trabalhar. Os procedimentos de praxe foram tomados e a polícia continuará em busca da autoria do crime”, disse.

A Delegacia de Polícia de Civil de Anastácio reforça o compromisso em ajudar a comunidade coibindo a prática de crimes na região.

Disque denúncia: 67-99326-7827.