Carro furtado em Ponta Porã é localizado em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Veículo Fiat Siena, furtado no Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, foi localizado em um posto de combustível em Dois Irmãos do Buriti.

O carro foi recuperado ontem (23), conforme informações policiais.

A equipe policial da PM foi alertada sobre o furto de um veículo no Assentamento Itamaraty, e seguindo as informações recebidas, a guarnição da PM empreendeu diligências pela cidade de Dois Irmãos do Buriti.

Assim, a equipe localizou o veículo no posto de combustível local.

No entanto, o autor do furto conseguiu fugir e não foi encontrado.

A polícia continua investigando o caso para identificar e capturar o responsável pelo crime.